Groenlandia la Danimarca pronta a distruggere le piste | il piano segreto contro gli Usa e la tensione con Trump

La Danimarca ha pianificato di distruggere le piste in Groenlandia, un’azione che potrebbe provocare tensioni con gli Stati Uniti. La decisione, mantenuta segreta fino a ora, riguarda strutture strategiche che potrebbero influenzare le relazioni tra i due Paesi. La Groenlandia, infatti, si trova al centro di interessi geopolitici e la questione ha attirato l’attenzione internazionale.

La Groenlandia torna al centro dello scontro geopolitico globale, ma questa volta lo scenario è quello di una crisi mai davvero esplosa eppure preparata nei minimi dettagli. Secondo fonti danesi ed europee, il governo di Copenaghen avrebbe predisposto un piano estremo per reagire a una possibile invasione americana: rendere inutilizzabili le infrastrutture chiave dell’isola, a partire dalle piste di atterraggio. Una scelta che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione il livello di tensione raggiunto negli ultimi mesi, con gli Stati Uniti guidati da Donald Trump pronti a rivendicare il controllo strategico dell’Artico. La strategia, emersa da rivelazioni della stampa internazionale, non nasce da un’esercitazione teorica ma da un dispositivo operativo già avviato sul terreno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Groenlandia, la Danimarca pronta a distruggere le piste: il piano segreto contro gli Usa e la tensione con Trump Articoli correlati Groenlandia, c’era un piano segreto della Danimarca per far saltare le piste di atterraggio per fermare gli UsaHome > Esteri > Groenlandia, c’era un piano segreto della Danimarca per far saltare le piste di atterraggio per fermare gli Usa Il piano includeva la... “La Danimarca pronta a fare saltare le piste in Groenlandia. Truppe con esplosivi contro invasione Usa”Un piano in caso di attacco da parte degli Stati Uniti, che prevedeva il sabotaggio delle piste di atterraggio della Groenlandia per impedire agli... Trump, Groenlandia e armi USA: perché la Danimarca compra aerei militari e spacca l’Occidente Contenuti utili per approfondire Groenlandia la Danimarca pronta a... Temi più discussi: La Danimarca è pronta a combattere l'America per la Groenlandia; Guerra in Europa, Caracciolo: La Danimarca era pronta a combattere in Groenlandia contro gli Usa; Sacche di sangue, esplosivi e navi, così la Danimarca si era preparata a un attacco Usa in GroenlandiaSa; Il mondo questa settimana: Guerra Usa-Iran, Danimarca e Groenlandia, Pakistan vs Afghanistan, Haiti-Ciad-Kenya. La Danimarca pronta a fare saltare le piste in Groenlandia. Truppe con esplosivi contro invasione UsaUn'inchiesta rivela il piano danese per far saltare le piste di atterraggio e impedire l'invasione americana dell'isola voluta da Trump ... ilfattoquotidiano.it Groenlandia, la Danimarca pronta a distruggere le piste: il piano segreto contro gli Usa e la tensione con TrumpLa Groenlandia torna al centro dello scontro geopolitico globale, ma questa volta lo scenario è quello di una crisi mai davvero esplosa eppure preparata nei ... thesocialpost.it Dopo le tensioni seguite alle dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia, la Danimarca si sarebbe preparata a un possibile attacco statunitense inviando soldati, esplosivi e scorte mediche sull’isola. Il piano includeva anche la distruzione delle piste di atterrag facebook Negli ultimi mesi la Groenlandia è tornata al centro del racconto politico mondiale per le dichiarazioni di Donald Trump, che ha rilanciato l’idea, già avanzata nel 2019, di acquisire l’isola, definendola strategica per la sicurezza americana e per il controllo dell’ x.com