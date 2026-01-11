Soldati navi e jet da guerra | il piano segreto per difendere la Groenlandia

Recenti trattative tra il Regno Unito e i suoi alleati europei riguardano l’invio di soldati, navi e jet da guerra in Groenlandia. Questo piano segreto evidenzia l’importanza strategica dell’area e le nuove dinamiche geopolitiche nell’Artico, dove le potenze mondiali rafforzano la loro presenza per tutelare interessi e risorse.

La notizia riguardante le trattative tra il Regno Unito e i suoi alleati europei per l'invio di un contingente militare in Groenlandia segna un punto di svolta nelle dinamiche geopolitiche dell'Artico. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il governo di Downing Street starebbe guidando un dialogo serrato con partner di rilievo come Francia e Germania per stabilire una presenza difensiva stabile sull'isola. Questa iniziativa non nasce soltanto da una necessità di monitoraggio territoriale, ma si configura come una mossa diplomatica e strategica di ampio respiro per rispondere alle crescenti pressioni provenienti da Washington.

