Al Teatro Clitunno di Trevi questa sera alle 21 si tiene lo spettacolo “La grande menzogna”, scritto e diretto da Claudio Fava. L’evento si svolge in occasione della Giornata per le vittime delle mafie e vede la partecipazione dell’attore David Coco. La rappresentazione fa parte della programmazione teatrale in corso nella stagione del teatro.

TREVI – La stagione del Teatro Clitunno prosegue stasera alle 21 e in occasione della Giornata per le vittime delle mafie porta in scena “ La grande menzogna ” scritto e diretto da Claudio Fava, con David Coco (nella foto). È il secondo appuntamento della stagione di prosa con il teatro d’impegno civile, dedicato alla memoria e alla coscienza collettiva con storie che ricordano, denunciano e spingono a riflettere. “La grande menzogna” è il furto di verità che il paese ha subito sulla morte di Paolo Borsellino, ridotta ormai a un garbuglio di menzogne, finti testimoni, amnesie, sorrisi furbi, processi viziati, infiniti silenzi e sfacciate, sfacciatissime menzogne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La grande menzogna“ al Clitunno

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