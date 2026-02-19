La grande menzogna | Paolo Borsellino al Teatro del Lido

Paolo Borsellino, ucciso 31 anni fa, torna a essere protagonista di uno spettacolo teatrale al Teatro del Lido. Domenica 22 febbraio alle 17, il pubblico può assistere a “La grande menzogna”, scritto e diretto da Claudio Fava. Lo spettacolo rivela dettagli nascosti sulla strage di via D'Amelio, portando in scena testimonianze e documenti inediti. La rappresentazione vuole far riflettere sui misteri ancora irrisolti in quella tragica vicenda. L’evento attira molti appassionati di storia e giustizia.

Cosa: Lo spettacolo teatrale La grande menzogna, scritto e diretto da Claudio Fava.. Dove e Quando: Domenica 22 febbraio alle ore 17.30 presso il Teatro del Lido di Ostia.. Perché: Una potente invettiva civile che rilegge i misteri della strage di Via D’Amelio attraverso una narrazione picaresca e rabbiosa.. Il teatro civile torna a interrogare la coscienza collettiva su uno dei capitoli più oscuri e dolorosi della storia repubblicana italiana. Domenica 22 febbraio, il palcoscenico del Teatro del Lido di Ostia ospita La grande menzogna, un’opera necessaria firmata da Claudio Fava, giornalista, scrittore e figura di spicco dell’impegno antimafia. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - La grande menzogna: Paolo Borsellino al Teatro del Lido "La grande menzogna" al Teatro del LidoIl Teatro del Lido ospiterà domenica 22 febbraio alle 17. Domenica 22 febbraio al Teatro del Lido va in scena “La grande menzogna” di Claudio FavaDomenica 22 febbraio, al Teatro del Lido, si svolge lo spettacolo “La grande menzogna” di Claudio Fava, che denuncia il silenzio sulle circostanze della morte di Paolo Borsellino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ostia, al Teatro del Lido va in scena La grande menzogna: Claudio Fava dà voce a Paolo Borsellino; La grande menzogna al Teatro del Lido; Domenica 22 febbraio al Teatro del Lido va in scena La grande menzogna di Claudio Fava. Non è la verità a essere scomoda, ma quel che facciamo per evitarla mette al centro il furto di verità sulla morte di Paolo Borsellino, tra depistaggi, falsi testimoni, processi viziati, silenzi. Claudio Fava immagina un Borsellino liber facebook