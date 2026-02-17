La grande menzogna al Teatro del Lido

Il Teatro del Lido ospiterà domenica 22 febbraio alle 17.30 lo spettacolo “La grande menzogna”, scritto da Claudio Fava, dopo aver acceso il dibattito pubblico sulla verità sulla morte di Paolo Borsellino. Fava ha deciso di portare in scena questa pièce per denunciare le bugie e i depistaggi che circondano la strage di via D’Amelio, coinvolgendo anche l’attore David Coco. Lo spettacolo si propone di far riflettere sul modo in cui si sono costruite le versioni ufficiali, evidenziando testimoni falsi e processi truccati. La rappresentazione mira a smascherare le falsità

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Domenica 22 febbraio, alle 17.30, al Teatro del Lido, va in scena “La grande menzogna” dello scrittore, giornalista, ex politico Claudio Fava, con David Coco, una potente invettiva che smaschera il furto di verità sulla morte di Paolo Borsellino, tra menzogne, testimoni fasulli e processi viziati. In scena il giudice stesso, non più nell’agonia ma in una dimensione “oltre”, da cui reclama ciò che al Paese è stato negato; un Borsellino picaresco, sfrontato, rabbioso, lucido, imprevedibile, mai mesto.🔗 Leggi su Romatoday.it “Il Grande Teatro di Lido Adriano”, al via l’edizione 2026 del percorso teatrale comunitario Il Grande Teatro di Lido Adriano inaugura l’edizione 2026 del suo percorso teatrale comunitario, un’iniziativa dedicata alla partecipazione e alla valorizzazione della comunità locale attraverso il teatro. “Il Grande Teatro di Lido Adriano”, al via l’edizione 2026 di teatro comunitario Il Grande Teatro di Lido Adriano annuncia l’avvio dell’edizione 2026 del suo percorso di teatro comunitario, che prenderà il via lunedì 12 gennaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Segniamoci i nomi: i complici della grande menzogna olimpica; Die Illusion der Verantwortung, die Ownership-Lüge und das Zuständigkeits-Pingpong: Warum in Meetings wirklich niemand entscheidet - Xpert.Digital; La menzogna algoritmica. Quando l’IA finge che vada tutto bene; Vitalik Buterin afferma che la maggior parte della DeFi è una menzogna, ecco cosa conta davvero. La grande menzogna dietro gli attacchi navali di TrumpQuando annuncia una politica aggressiva, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump offre quasi sempre una giustificazione grottesca – una finzione priva di senso, ma costruita per restare impressa ... ilfoglio.it RASSEGNA L’ALTRO TEATRO - GRANDE SUCCESSO ALL’UNICAL “MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO”. APPLAUSI PER LODO GUENZI E L’INTERO CAST DOMENICA 15 FEBBRAIO AL TEATRO AUDITORIUM UNICAL IN SCENA “L’ANGELO D facebook