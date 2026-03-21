Gli studenti hanno deciso di annullare la gita prevista. La cancellazione è avvenuta a seguito di una richiesta di chiarimenti inviata dai genitori degli studenti coinvolti. La comunicazione ufficiale non indica ulteriori motivazioni o dettagli, limitandosi a riferire la decisione presa dagli studenti. La situazione ha portato alla sospensione dell’evento previsto senza ulteriori sviluppi o commenti ufficiali.

E’ dettata dall’errata formulazione della richiesta di chiarimenti da parte dei genitori degli studenti di una seconda classe del Liceo Scientifico Rosetti, la mancata risposta della dirigente scolastica Elisa Vita: genitori secondo i quali la mancata comunicazione era stata interpretata come una mancanza di rispetto nei loro confronti. Lo scontro era nato a seguito dell’annullamento di una gita scolastica ma, secondo la dirigente, il problema si è sollevato per un difetto di comunicazione. "Ricevo sempre quanti desiderano parlare con me e questo è noto a tutti – afferma la professoressa – e avrei risposto alle richieste di delucidazioni pervenuta per posta elettronica, se fosse stata indicata proprio la meta di Ravenna, nel quesito posto per la mancata partenza per il viaggio di istruzione, per le uscite didattiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La gita è stata annullata per scelta degli studenti"

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