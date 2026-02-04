Lo scontro Vannacci-Salvini mette nei guai Meloni

Domani la polemica tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini potrebbe complicare ulteriormente i rapporti tra il governo e il partito di via Bellerio. Dopo l’addio del generale alla Lega, Salvini ha subito preso le distanze, escludendo ogni possibilità di alleanza. La frase del leader leghista, che ha detto che chi lascia il partito “finisce nel nulla”, ha fatto discutere e rischia di mettere in difficoltà anche Giorgia Meloni, già alle prese con altre tensioni interne.

L'uscita di Roberto Vannacci dalla Lega è stata liquidata con poche parole da Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio ha escluso qualsiasi alleanza con il generale, convinto (come ha detto in un recente comizio) che "chi esce dalla Lega finisce nel nulla". Ma i sondaggi dicono altro.

