La Ferrari 849 Testarossa è una rielaborazione di due modelli storici della casa automobilistica. La vettura combina elementi distintivi delle versioni precedenti con modifiche che ne aggiornano il design e le prestazioni. È stata presentata come un modello che mantiene il legame con la tradizione, rispettando i dettagli che hanno reso iconici i suoi predecessori. La nuova versione si inserisce nella storia del marchio con un occhio rivolto al passato e uno al futuro.

Ferrari appartiene allo spettacolo prima ancora che all’automotive: questo è il punto di partenza per comprenderne il valore e la portata culturale. Come Lamborghini e Pagani, produce oggetti di cui nessuno ha davvero bisogno, eppure continua a esercitare un magnetismo assoluto sulle persone più influenti del pianeta. È un marchio che vive di desiderio e dell'aura del proprio immaginario. Lo dimostra anche la sua avventura nell’haute couture, che sotto la direzione creativa dell’ex stilista di Armani, Rocco Iannone, ha trovato una voce sorprendentemente autentica. È difficile pensare a un altro brand di questa portata capace di reinventarsi con la stessa naturalezza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La Ferrari 849 Testarossa è la rivisitazione di due modelli classici

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