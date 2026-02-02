Ferrari 849 Testarossa | un cuore ultratecnologico che batte a 8.300 giri

La Ferrari ha presentato la nuova 849 Testarossa, un’auto che punta tutto sulla tecnologia. Pensata per sostituire la SF90, questa vettura porta avanti un progetto innovativo e aggressivo. Il cuore dell’auto è ultratecnologico, con un motore che raggiunge i 8.300 giri. La casa di Maranello ha deciso di chiamarla Testarossa solo in un secondo momento, ma già si capisce che questa macchina vuole lasciare il segno. La presentazione è stata una sorpresa, e gli appassionati aspettano di vederla in strada.

Prima di essere una carrozzeria con le stecche laterali, Testarossa è un'idea. Nasce negli anni Cinquanta (con due parole distinte, Testa Rossa) per identificare le Ferrari con le teste cilindri rosse. Solo più tardi diventa un'icona pop con la berlinetta degli anni Ottanta. La 849 Testarossa riparte da lì, dal significato originario del nome: motore, identità, tecnica. Il progetto, però, non nasce come operazione nostalgia. Ha un obiettivo preciso: sostituire la SF90 Stradale con qualcosa di più potente, più sofisticato, più coerente con l'evoluzione tecnica del marchio. Solo in un secondo momento, a vettura definita, arriva la decisione di chiamarla Testarossa.

