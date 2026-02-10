L’ambulatorio amplia gli orari di apertura

Le "Officine della salute", ambulatorio infermieristico gratuito di via Oleandri, amplia gli orari di apertura al pubblico per rispondere in modo ancora più concreto alle esigenze della comunità. Nel mese di febbraio, il presidio sanitario è aperto tutti i mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, introducendo così anche l’accesso pomeridiano. L’estensione dell’orario rafforza il ruolo delle "Officine della salute" come spazio di cura, accoglienza e ascolto, rivolto in particolare alle persone che vivono situazioni di fragilità economica o sociale. L’iniziativa rientra in un progetto nazionale della Croce Rossa Italiana, realizzato in collaborazione con il Comune, con l’obiettivo di garantire servizi sanitari gratuiti e accessibili, anche senza necessità di prenotazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

