La tomba etrusca di Barbarano e la Fanciulla di Vulci tra le scoperte archeologiche che hanno segnato il 2025 | FOTO

Nel 2025, la Tuscia si conferma come protagonista dell’archeologia italiana con scoperte di rilievo, tra cui la tomba etrusca di Barbarano e la Fanciulla di Vulci. Questi ritrovamenti contribuiscono a valorizzare il patrimonio culturale della regione, offrendo nuovi spunti di approfondimento sulla civiltà etrusca. Un anno che sottolinea l’importanza della tutela e dello studio delle testimonianze storiche nel contesto nazionale.

La Tuscia protagonista dell'archeologia italiana: conquista un posto d'onore tra le eccellenze del 2025. La tomba etrusca inviolata di Barbarano Romano e la Fanciulla di Vulci figurano tra “Le sette scoperte archeologiche che hanno segnato il 2025 del nostro Paese”, selezionate dal Giornale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Le scoperte archeologiche più interessanti del 2025.

L'area del Caiolo, nel Parco Regionale Marturanum (Lazio), continua a restituire sorprese archeologiche straordinarie.

Ritrovata e aperta una tomba etrusca inviolata da secoli - Non finisce mai di sorprendere l’area archeologica di Vulci, l’antica città etrusca nella Maremma laziale in provincia di Viterbo, tra Canino e Montalto di Castro, una delle città più significative ... siviaggia.it

Ritrovata in Italia un’antica tomba etrusca perfettamente conservata: la scoperta - Gli etruschi rappresentavano un popolo unico nella penisola italica, diversi da tutti gli altri per lingua, costumi e cultura. siviaggia.it

tomba etrusca circolare a Volterra La tomba etrusca circolare sotto l'area dell'ex manicomio di Volterra (oggi zona ospedaliera di San Lazzaro) era una tomba a camera ipogea, probabilmente appartenente alla famiglia dei Calcina (Gens Calcina), risalente all' - facebook.com facebook