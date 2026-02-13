nations league titani in lega c viaggio tra balcani e nord europa

San Marino, che si è appena qualificato per la Lega C della Nations League, si prepara a sfidare squadre del Balcani e del Nord Europa, mostrando un entusiasmo contagioso dopo aver conquistato il suo posto con determinazione e sudore.

San Marino cambia orizzonte e lo fa con l’entusiasmo di chi ha saputo guadagnarsi ogni metro di strada. Per la prima volta nella sua storia, la Nazionale del Titano entra nei sorteggi di Nations League dalla soglia della Lega C, lasciandosi alle spalle la dimensione della Lega D conquistata e superata nell’autunno 2024, quando il primato nel girone contro Gibilterra e Liechtenstein ha riscritto la traiettoria del calcio sammarinese. A Bruxelles ieri l’urna ha composto il gruppo C3: Albania, Finlandia e Bielorussia le avversarie della Nazionale guidata da Roberto Cevoli. Un raggruppamento che intreccia culture calcistiche differenti e propone un mosaico di stili: l’intensità balcanica, la disciplina nordica, la compattezza dell’Est europeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

