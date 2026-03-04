Tennis la denuncia di Lucrezia Stefanini | Mi hanno minacciata di morte

Lucrezia Stefanini, tennista italiana di 27 anni, ha pubblicato un video in cui racconta di aver ricevuto minacce di morte tramite WhatsApp prima di giocare a Indian Wells. La giocatrice ha parlato di aver vissuto questa esperienza poco prima di scendere in campo durante la Billie Jean King Cup, condividendo il suo racconto con il pubblico.

