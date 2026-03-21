la danimarca pronta a fare saltare le piste in groenlandia truppe con esplosivi contro invasione usa

La Danimarca ha preparato un piano di emergenza in caso di attacco dagli Stati Uniti, che prevede il sabotaggio delle piste di atterraggio in Groenlandia per impedire l’atterraggio di aerei militari americani. Le truppe danesi sarebbero pronte a intervenire con esplosivi per bloccare le piste e ostacolare eventuali operazioni militari. La strategia si basa su questa ipotesi di intervento preventivo.

Un piano in caso di attacco da parte degli Stati Uniti, che prevedeva il sabotaggio delle piste di atterraggio della Groenlandia per impedire agli aerei Usa di atterrare. A rivelarlo è un’inchiesta della tv pubblica danese Dr basata su 12 fonti governative e militari di alto livello, che parla dei piani segreti preparati dalla Danimarca per affrontare un’eventuale invasione da parte di Washington. Secondo il reportage, le truppe danesi erano state dispiegate a gennaio con esplosivi e forniture mediche, nell’ambito di un piano di emergenza concepito mentre aumentavano le tensioni per le dichiarazioni di Donald Trump, che aveva suggerito l’acquisizione dell’isola per motivi di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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