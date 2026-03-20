La Danimarca era pronta a bombardare gli Usa L' attacco per proteggere la Groenlandia dall' invasione

A gennaio, la Danimarca ha inviato sacche di sangue ed esplosivi in Groenlandia, preparandosi a un possibile attacco degli Stati Uniti. La mossa sarebbe servita a proteggere l’isola dall’eventuale invasione. Non sono stati resi noti dettagli sulle autorità coinvolte o sulle modalità operative di questa operazione, né sono state fornite dichiarazioni ufficiali che spieghino le ragioni di questa preparazione.

La Danimarca era pronta a un attacco degli Stati Uniti a gennaio. Per questo motivo aveva inviato sacche di sangue ed esplosivi in Groenlandia per far saltare in aria le piste di atterraggio in caso di conflitto con il suo ex alleato più stretto. Durante i giorni di tensione in cui Donald Trump aveva minacciato di impadronirsi «con la forza» della Groenlandia - territorio in gran parte autonomo che fa parte del Commonwealth danese - Copenaghen era rimasta talmente scossa da iniziare a prepararsi a un'invasione statunitense, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica danese DR. Quando a gennaio i soldati danesi sono stati... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Un esempio che dovrebbe far riflettere. In Danimarca l’empatia entra a scuola fin dall’infanzia attraverso il rispetto, la responsabilità e la cura verso gli animali. Educare il cuore oggi significa formare persone più consapevoli, rispettose e umane domani. facebook

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