Nel 2020, durante il periodo di pandemia, un ex ministro ha introdotto nuove linee guida per semplificare l’interruzione di gravidanza. Da allora, i dati mostrano un aumento continuo degli aborti in Italia, anche nel 2023. La cura Speranza, adottata in quegli anni, sembra aver avuto un impatto sulla crescita dei numeri, che restano elevati rispetto agli anni precedenti.

Nel 2020, in pieno Covid, l’ex ministro varò nuove linee guida per facilitare l’interruzione di gravidanza Risultato: i numeri salgono. E svelano l’ipocrisia della sinistra sui diritti delle donne, branditi come arma. L’aborto in Italia è un percorso a ostacoli. L’aborto è un diritto non garantito. Le destre al governo negano i diritti riproduttivi delle donne. Cercate queste frasi nei comunicati stampa, nei titoli di giornale e nelle dichiarazioni di attivisti, politici, intellettuali e persino medici progressisti: vedrete che si ripetono con martellante frequenza. Non passa anno senza che, ciclicamente, il tormentone si ripeta, senza che l’associazione Luca Coscioni lanci una nuova campagna e nuovi allarmi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La cura Speranza ha funzionato: aborti ancora in crescita in Italia

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