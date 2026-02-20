Domenico, il bambino con il cuore gravemente danneggiato, si prepara ad affrontare il dolore con una nuova terapia, dopo che la giustizia ha negato un secondo trapianto. La madre, Patrizia Mercolino, si stringe a lui, decisa a restare al suo fianco fino alla fine. La famiglia si trova di fronte a una difficile realtà, con poche speranze di migliorare le sue condizioni. La lotta del piccolo continua tra le mura di un ospedale di Napoli, mentre i medici cercano di alleviare le sue sofferenze.

Napoli – I l giorno dopo la sentenza del super-team del cuore che ha negato un secondo trapianto a Domenico, la madre Patrizia Mercolino cerca di raccogliere tutto il suo coraggio e le residue forze. «Mio figlio è un leoncino. È un guerriero», ripete come una litania. «Finché mio figlio respira, significa che è vivo e, quindi, io non lo lascio». Facendo intendere che per ora la famiglia non pensa di dare il proprio consenso al ‘distacco’ di Domenico dai macchinari. «Starò con lui fino alla fine, accanto al suo letto». Patrizia Mercolino, madre del bimbo di due anni a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato a Napoli, durante la fiaccolata per il figlio a Nola, 19 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il bimbo dal ‘cuore bruciato’ non ha più speranza: inizia la cura del dolore. La madre: “Con lui fino alla fine”

