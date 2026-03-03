Il caso Aeffe è ora sul tavolo del ministero, mentre diverse manifestazioni di interesse sono state presentate. Altre proposte sono attese nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mantenere l’intero sito produttivo. Tra le potenziali soluzioni, si parla di possibili stop ai licenziamenti, a seconda delle offerte ricevute e delle garanzie offerte dai compratori.

Diverse manifestazioni di interesse, altre in arrivo nelle prossime settimane e la priorità dichiarata a chi garantirà il mantenimento dell’intero sito produttivo. È questo il quadro emerso ieri al tavolo convocato al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla situazione di Aeffe, il gruppo del fashion con quartier generale a San Giovanni. L’azienda, impegnata nella procedura di composizione negoziata della crisi e dopo l’avvio di una serie di licenziamenti, che nella sede romagnola sono arrivati a 115, ha comunicato di aver ricevuto "manifestazioni di interesse non vincolanti da parte di soggetti qualificati, italiani e internazionali, con comprovata conoscenza del mercato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Aeffe sul tavolo del ministero. Spuntano compratori all’orizzonte: "Possibile stop ai licenziamenti"

Crisi Aeffe, Sinistra Italiana: "Solidarietà ai lavoratori, il ministero intervenga per congelare i licenziamenti"Sinistra Italiana Rimini esprime solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Aeffe per la situazione di estrema precarietà che stanno...

Leggi anche: Crisi Aeffe, al ministero zero passi in avanti. L'assessore Paglia: "Licenziamenti confermati, è intollerabile"

Aggiornamenti e notizie su Caso Aeffe

Discussioni sull' argomento Caso Aeffe sul tavolo del ministero. Spuntano compratori all’orizzonte: Possibile stop ai licenziamenti; Aeffe: pervenute varie manifestazioni interesse per rilancio gruppo, dal Mimit richiesta di un piano credibile in tempi brevi; Aeffe al Mimit, arrivano le prime manifestazioni di interesse. Ora serve un piano industriale credibile e rapido; Aeffe: pervenute varie manifestazioni di interesse per il rilancio gruppo.

Crisi Gruppo Aeffe e licenziamenti: Arrivate offerte non vincolantiPer il Gruppo Aeffe di San Giovanni in Marignano (Rn) sono arrivate diverse manifestazioni di interesse non vincolanti e altre sono in arrivo. Sul tema è ... chiamamicitta.it