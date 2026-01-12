Villasanta alla Edim nuova cassa integrazione fino a maggio Ma è corsa contro il tempo per trovare un compratore

A Villasanta, la cassa integrazione straordinaria prevista fino a febbraio è stata prorogata fino a maggio, in attesa di un possibile acquirente. La Regione ha convocato un’audizione a ottobre, nel tentativo di favorire soluzioni durature per la situazione occupazionale dell’azienda. La comunità rimane in attesa di sviluppi che possano garantire stabilità e continuità alle attività locali.

Villasanta (Monza e Brianza) – A ottobre l’audizione in Regione, ora il rinnovo fino a maggio della cassa integrazione straordinaria in scadenza a febbraio. Corsa contro il tempo per trovare un compratore per Edim, la storica fonderia di Villasanta al servizio dell’automotive, costola del Gruppo Bosch, 137 lavoratori in Brianza e 49 a Quero, nel Bellunese, 186 in tutto. Salvati dai licenziamenti a inizio 2025 dopo una mobilitazione, il Gruppo tiene in vita gli stabilimenti “con commesse ad hoc”, spiegano i sindacati. Alla base dei problemi, una contrazione a due cifre, quasi un quinto in meno in un anno, la casa madre con 22mila esuberi nel mondo, un quadro che aveva spinto i metalmeccanici “a chiedere aiuto alle istituzioni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villasanta, alla Edim nuova cassa integrazione fino a maggio. Ma è corsa contro il tempo per trovare un compratore Leggi anche: Celli Group, i risultati dell'occupazione: cassa integrazione fino a 18 mesi e impegno a ricollocare i lavoratori Leggi anche: PMI, Capobianco (Conflavoro) presenta il “Salva Impresa”: una nuova cassa integrazione attiva per tutelare aziende e lavoro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crisi aziendali, prorogata la cassa integrazione per Edim-Bosch, mentre si cerca un compratore. “Intervenga il Ministero: serve una prospettiva industriale”; Edim Bosch, fino a maggio la proroga della cassa integrazione straordinaria; Edim di Setteville: chiesta la proroga della cassa integrazione straordinaria; Crisi Edim, cassa integrazione fino a maggio. «Preoccupazione altissima». Edim Bosch, fino a maggio la proroga della cassa integrazione straordinaria - Cassa integrazione straordinaria prorogata fino a maggio e ricerca di nuovi investitori per salvare i 186 posti di lavoro dei due stabilimenti della Edim Bosch di Setteville ... ilgazzettino.it

Edim, concordata Cigs fino a maggio, attesa via libera del Mimit - I 49 lavoratori di Edim, di Setteville (Belluno), realtà della componentistica del gruppo Bosch con stabilimento principale a Villasanta (Monza Brianza), con altri 184 colleghi della sede lombarda sar ... ansa.it

Edim, c’è l’accordo sulla cassa per 340 lavoratori. Scongiurati i licenziamenti alla fonderia Bosch di Villasanta - Villasanta (Monza), 27 gennaio 2025 – Cassa integrazione per un anno alla Edim, accordo sindacati- ilgiorno.it

Edim Bosch chiede la proroga della cassa integrazione straordinaria fino a maggio. Coinvolti 184 lavoratori tra Villasanta e Setteville. Attesa la convocazione al Ministero del Lavoro. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.