La Bartoccini Perugia interrompe la serie negativa e torna a sorridere. Al Pala Barton Energy, la squadra ha battuto Busto Arsizio, che voleva restare in corsa per la salvezza. Una vittoria importante per le umbre, che sono riuscite a mettere fine a un momento difficile e a rilanciare le speranze di salire in classifica.

Una serata intensa al Pala Barton Energy ha regalato a Perugia una vittoria di rilievo contro una Busto Arsizio determinata a restare competitiva nella corsa ai playoff. Mercoledì 11 febbraio, la formazione di coach Micoli ha mostrato una lettura tattica chiara, gestione dei momenti cruciali e una costruzione offensiva incisiva, offrendo ai tifosi una prestazione corale che ha premiato la compattezza di squadra. La sfida ha visto la squadra di casa partire con una diagonale guidata da Gennari al palleggio, affiancata da Perinelli e Gardini ai lati, con Lemmens e Mazzaro al centro e Markovic opposto, supportata dalla regia affidata a Recchia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bartoccini Perugia interrompe la serie negativa e riapre la corsa alla salvezza

Approfondimenti su Bartoccini Perugia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bartoccini Perugia

Argomenti discussi: Colpo salvezza per la Omag, ok Conegliano, Scandicci, Milano, Novara e Bergamo; Fine della striscia negativa, il Volley Bergamo 1991 s’impone per 3-0 a Perugia.

La Bartoccini MC Restauri Perugia ad un passo dalla retrocessioneCade ancora la Bartoccini MC Restauri Perugia, tra le mura di casa contro Bergamo (0-3) e dice forse addio alle residue speranze di mantenere la categoria. 18-25, 19-25, 22-25 i parziali della sfida. umbria24.it

Bartoccini MC Restauri Perugia lotta ma cede ancoraSi chiude con una sconfitta, ma con qualche segnale di reazione, la trasferta romagnola della Bartoccini MC Restauri Perugia, superata 3-1 dalla Omag MT San Giovanni in Marignano al Palazzetto dello S ... umbria24.it

GAME DAY! Alle 20.00 le farfalle tornano in campo a Perugia contro le padrone della Bartoccini-Mc Restauri Diretta TV su DAZN Streaming live su Volleyball World TV Aggiornamenti live con notifiche push su Telegram UYBA: https://t.me/uybavolle - facebook.com facebook