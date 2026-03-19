Cremonese Giampaolo per il rilancio | a lavoro con un nuovo modulo

La Cremonese ha deciso di affidare a Giampaolo il compito di guidare la squadra nel tentativo di risollevare le sorti del club. Dopo l'esonero di Nicola, il nuovo tecnico ha firmato un contratto fino al 2027 e ha partecipato al suo primo allenamento ieri. L'esordio in panchina è previsto per sabato in una partita ancora da definire.

Ieri, a cavallo dell’ora di pranzo, la svolta è diventata ufficiale. Esonerato Davide Nicola che paga una rottura prolungata, e per certi versi inspiegabile, che ha catapultato la Cremonese al terz’ultimo posto. Nel primo pomeriggio il benvenuto a Marco Giampaolo, un ritorno a distanza di undici anni quando il tecnico abruzzese salvò i grigiorossi portandoli all’ottavo posto in Lega Pro. Ora gli si chiede il medesimo colpo di reni nelle nove giornate che restano per poi programmare il nuovo corso. Il tecnico ha infatti firmato un contratto fino a giugno 2027 e si parla pure di un’opzione sulla stagione successiva. Salvezza o meno, Giampaolo è il futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cremonese, Giampaolo per il rilancio: a lavoro con un nuovo modulo Articoli correlati Serie A, Cremonese: Giampaolo è il nuovo tecnicoLa Cremonese ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra a Marco Giampaolo, sancendo così l’inizio di un nuovo capitolo... Leggi anche: Giampaolo Cremonese, ora è ufficiale: è lui il nuovo allenatore dopo l’esonero di Nicola. Il comunicato del club con tutti i dettagli Contenuti e approfondimenti su Cremonese Giampaolo per il rilancio a... Temi più discussi: Cremonese, per la panchina è sempre più vicino un ex allenatore dei grigiorossi; Bentornato, mister Giampaolo!; Cremonese, Nicola al capolinea? Ore decisive per l'esonero, Giampaolo in pole; Come giocherà la Cremonese con Giampaolo: modulo, titolari e probabile formazione del nuovo allenatore. Cremonese, prima seduta in archivio per Giampaolo. Ecco tutto il suo staffDopo l'ufficialità, è arrivato anche il primo allenamento per Marco Giampaolo come nuovo allenatore della Cremonese al posto dell'esonerato. tuttomercatoweb.com Perché la Cremonese ha scelto Giampaolo: il nuovo modulo e la classifica in zona salvezzaA pochi mesi dalla fine del campionato, il club ha deciso di esonerare Nicola puntando sull'ex Lecce ... msn.com Ribaltone totale in casa Cremonese: Nicola saluta dopo il 4-1 con la Fiorentina e ora i grigiorossi si giocano tutto. La classifica fa paura, ma la salvezza è ancora lì, a portata. Per provarci, la scelta porta a Giampaolo: uno che da subentrato ha già piazzato d - facebook.com facebook 11 - La Cremonese sarà l’11ª squadra diversa allenata da Marco #Giampaolo in Serie A, nessun altro tecnico ha mai allenato più club differenti nella storia della Serie A (a quota 11 anche Alberto Malesani e Carlo Mazzone). Esploratore. x.com