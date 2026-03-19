Cremonese Giampaolo per il rilancio | a lavoro con un nuovo modulo

Da gazzetta.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cremonese ha deciso di affidare a Giampaolo il compito di guidare la squadra nel tentativo di risollevare le sorti del club. Dopo l'esonero di Nicola, il nuovo tecnico ha firmato un contratto fino al 2027 e ha partecipato al suo primo allenamento ieri. L'esordio in panchina è previsto per sabato in una partita ancora da definire.

Ieri, a cavallo dell’ora di pranzo, la svolta è diventata ufficiale. Esonerato Davide Nicola che paga una rottura prolungata, e per certi versi inspiegabile, che ha catapultato la Cremonese al terz’ultimo posto. Nel primo pomeriggio il benvenuto a Marco Giampaolo, un ritorno a distanza di undici anni quando il tecnico abruzzese salvò i grigiorossi portandoli all’ottavo posto in Lega Pro. Ora gli si chiede il medesimo colpo di reni nelle nove giornate che restano per poi programmare il nuovo corso. Il tecnico ha infatti firmato un contratto fino a giugno 2027 e si parla pure di un’opzione sulla stagione successiva. Salvezza o meno, Giampaolo è il futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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