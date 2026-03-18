Ufficiale | la Cremonese esonera Nicola Al suo posto in arrivo Giampaolo

La Cremonese ha annunciato l'esonero di Nicola dopo aver subito la quarta sconfitta consecutiva. Al suo posto è previsto l'arrivo di Giampaolo come nuovo allenatore. La decisione è stata presa in seguito ai risultati recenti della squadra, che hanno portato a questa modifica nello staff tecnico. Nessun altro dettaglio è stato comunicato ufficialmente in merito alla situazione.

"U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l'impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona": la Cremonese ha così ufficializzato l'esonero di Davide Nicola, decisione maturata dopo l'ennesima sconfitta, quella di lunedì sera contro la Fiorentina (4-1 allo Zini). Al suo posto la società ha scelto Giampaolo, che già allenò la squadra nella stagione 2014-15. Nicola paga le conseguenze di un'involuzione della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ufficiale: la Cremonese esonera Nicola. Al suo posto in arrivo Giampaolo Articoli correlati Cambio alla Cremonese: fuori Davide Nicola, al suo posto GiampaoloSoltanto 4 punti nelle ultime 15 gare di campionato costano la panchina a Davide Nicola: contratto di un anno e mezzo per Giampaolo, ecco come... Cremonese, Nicola al capolinea? Ore decisive per l'esonero, Giampaolo in poleLa pesante sconfitta interna per 1-4 contro la Fiorentina sembra essere il capolinea dell’avventura di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese. Aggiornamenti e notizie su Ufficiale la Cremonese esonera Nicola... Temi più discussi: UFFICIALE: la Cremonese esonera mister Nicola; Cremonese, Nicola al capolinea? Ore decisive per l'esonero, Giampaolo in pole; Per la Cremonese è notte fonda: Nicola a rischio esonero dopo l'ennesima sconfitta. Due i nomi per sostituirlo; Cremonese, esonerato Nicola: il comunicato ufficiale e il possibile sostituto. La Cremonese esonera Nicola, è ufficiale: accordo verbale con GiampaoloFatale per il tecnico la netta sconfitta casalinga contro la Fiorentina (4-1) e la caduta libera dalla zona tranquillità al terzultimo posto in classifica ... corrieredellosport.it UFFICIALE / Serie A, Davide Nicola esonerato dalla CremoneseNelle scorse ore si era già parlato di un nuovo allenatore per la panchina della Cremonese: si tratta con Giampaolo ... fcinter1908.it Jethro Tull: UFFICIALE NUOVA DATA a Cagliari il 17 luglio. Tutte le info: https://shorturl.at/WTxK5 La leggendaria band di Ian Anderson sarà sul palco della Cagliari Musica Arena #JethroTull #StayRock #VirginRadio #StyleRock Virus Concerti - facebook.com facebook ULTIM'ORA SERIE A #Cremonese, ufficiale l'esonero di Davide #Nicola Al suo posto ai dettagli #Giampaolo fino a giugno 2027 #SkySport #SerieA x.com