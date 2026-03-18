Ufficiale | la Cremonese esonera Nicola Al suo posto in arrivo Giampaolo

Da gazzetta.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cremonese ha annunciato l'esonero di Nicola dopo aver subito la quarta sconfitta consecutiva. Al suo posto è previsto l'arrivo di Giampaolo come nuovo allenatore. La decisione è stata presa in seguito ai risultati recenti della squadra, che hanno portato a questa modifica nello staff tecnico. Nessun altro dettaglio è stato comunicato ufficialmente in merito alla situazione.

"U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l'impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona": la Cremonese ha così ufficializzato l'esonero di Davide Nicola, decisione maturata dopo l'ennesima sconfitta, quella di lunedì sera contro la Fiorentina (4-1 allo Zini). Al suo posto la società ha scelto Giampaolo, che già allenò la squadra nella stagione 2014-15.  Nicola paga le conseguenze di un'involuzione della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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