Istituti alberghieri senza laboratori interni la Città Metropolitana | Procedura complicata da rinuncia operatore ma in dirittura d’arrivo

La Città Metropolitana di Napoli informa che la procedura per l’affidamento di strutture esterne per le attività pratiche degli istituti alberghieri senza laboratori interni è in fase avanzata, nonostante alcune rinunce da parte dell’operatore aggiudicatario. La maggior parte degli istituti continua a svolgere regolarmente le attività laboratoriali. L’Ente procederà con le azioni previste dalla normativa per tutelare l’interesse pubblico e completare il procedimento.

Città metropolitana: Tempi rapidissimi considerato il quadro normativo. In relazione ad alcune notizie uscite sugli organi di stampa, la Città Metropolitana di Napoli precisa che la procedura di selezione di strutture esterne attrezzate dove poter svolgere le lezioni pratiche di cucina e sala per i soli istituti alberghieri non dotati di laboratori interni – che rappresentano una piccola parte rispetto a tutti gli alberghieri attivi sul territorio dell’area metropolitana, nei quali le attività laboratoriali si svolgono regolarmente – ha visto, nelle fasi finali della stessa, la rinuncia del soggetto aggiudicatario provvisorio di tutti i lotti, nei confronti del quale l’Ente appaltante attiverà tutte le procedure sanzionatorie previste dalla disciplina dei contratti pubblici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

