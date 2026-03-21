La Costituzione la storia socialista e il sequestro indebito di Giuliano Vassalli

La Costituzione italiana, la storia del movimento socialista e il sequestro di Giuliano Vassalli rappresentano un quadro complesso di eventi e vicende legali. Vassalli, giurista e politico, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario che ha portato al suo sequestro, episodio che ha suscitato molte discussioni. Attualmente, si analizzano le implicazioni di questa vicenda nel contesto delle normative e dei processi giudiziari italiani.

significativi che ci ha lasciato per capirci davvero. In una lunga intervista del 2007 potessimo avere». Da Berlusconi ad oggi ogni riforma costituzionale viene sostenuta “se non se ne fa più nessuna per me va bene”. Anche perché aggiunge che le Costituzioni durano secoli e la nostra è particolarmente avanzata. Egli consente ovviamente a caso di referendum. Tutto il contrario della proposta del governo di destra, appunto una confrontandole con altri documenti o atti molto più significativi. Per esempio la sentenza complessivi che egli disapprovava. Lo ha ricordato Enzo Cheli, giudice costituzionale con Vassalli, e vicino a lui come area culturale socialista. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Costituzione, la storia socialista e il sequestro indebito di Giuliano Vassalli Articoli correlati Leggi anche: Referendum: Petrelli (Camere Penali per il Sì), da Repubblica menzogne su Giuliano Vassalli Leggi anche: Nasce a Manfredonia il Comitato Tecnico-Scientifico “Giuliano Vassalli” per il Sì Altri aggiornamenti su Giuliano Vassalli Discussioni sull' argomento Vassalli, Ferrajoli, e la Costituzione ferita da una riforma di parte; Separazione delle carriere e nuovo assetto del Csm: le ragioni del No; Quando l’allora Guardasigilli Vassalli in rotta con le toghe voleva dimettersi; Giustizia, la riforma non serve a nulla se non a mettere a rischio i diritti. Giuliano Vassalli non è il padre spirituale della Riforma NordioIl governo Meloni e più in generale il fronte del SI' in questi mesi hanno cercato di arruolare post-mortem il grande giurista e partigiano Giuliano ... pressenza.com Condivido con voi le parole di Giuliano Vassalli, giurista, partigiano, socialista, ex Presidente della Corte costituzionale e Ministro della Giustizia. Non serve aggiungere altro. Il 22 e 23 marzo il giudice sei tu. #VotaSÌ facebook Giuliano Vassalli, partigiano, giurista, già nel 1987 denunciava lo squilibrio dei poteri, la deriva corporativa di una magistratura che debordava dalle sue funzioni. Cosa è cambiato in quasi quarant’anni Niente. Ma ora, con un Sì al #Referendum, si può, si dev x.com