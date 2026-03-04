Referendum | Petrelli Camere Penali per il Sì da Repubblica menzogne su Giuliano Vassalli

Le Camere Penali per il Sì hanno dichiarato che il referendum è stato accompagnato da menzogne su Giuliano Vassalli, sostenendo che Vassalli auspicava una separazione netta tra i ruoli, fatto che secondo loro viene ignorato dalla propaganda del NO. La dichiarazione si concentra su questa distinzione e sulla percezione di manipolazione delle informazioni.

"Con il loro articolo pubblicato sul quotidiano la Repubblica, Benedetta Tobagi e Mjtia Gialuz cercano di negare una verità incontrovertibile: che la separazione delle carriere costituisce il cuore di ogni vero processo di parti.

