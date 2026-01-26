PlayStation 3 diventa più potente ed acquisisce nuove funzioni grazie ad una nuova mod

Una nuova mod per PlayStation 3 permette di migliorare le prestazioni e aggiungere funzionalità, offrendo un’esperienza più completa anche con l'età della console. Questa modifica consente di ampliare le possibilità di utilizzo e di ottimizzare le funzioni esistenti, prolungando la vita utile della console e rendendola ancora più versatile per gli utenti.

Nonostante l’età avanzata, PlayStation 3 torna al centro dell’attenzione grazie a una nuova mod che ne espande in modo significativo le capacità. Il progetto, sviluppato dal modder polacco Modyfikator89, consente di ottenere prestazioni considerate finora irraggiungibili su diversi modelli della console Sony. Precisiamo che la modifica si rivolge in particolare alle versioni Super Slim, Slim e alle serie 3000 e successive. Oltre a migliorare la potenza, introduce funzioni inedite che trasformano PS3 in una piattaforma molto più flessibile. Un risultato che dimostra come l’hardware storico possa ancora sorprendere. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation 3 diventa più potente ed acquisisce nuove funzioni grazie ad una nuova mod Gears of War in 8K e Ray Tracing diventa next-gen con una nuova modUna nuova mod permette di riprodurre Gears of War in risoluzione 8K e con Ray Tracing, offrendo un’esperienza visiva migliorata. La grafica di The Witcher 3 migliora e diventa “next-gen” con una modUna mod rinnovata permette alla grafica di The Witcher 3 di migliorare e adottare caratteristiche “next-gen”. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: I giochi PS3 in streaming su PS5 non funzionano da giorni per gli utenti PS Plus; Dal caos di inFamous alla magia di Skyrim: i migliori Open World della PS3; Il vinile diventa smart: Sony presenta i giradischi PS-LX3BT e PS-LX5BT; PS-LX3BT e PS-LX5BT i due nuovi giradischi wireless Sony. PlayStation 3 diventa più potente grazie a una nuova modI modder continuano a lavorare sulla vecchia console di Sony, facendola diventare sempre più versatile e potente. multiplayer.it PlayStation Plus: i giochi PS3 in streaming hanno improvvisamente smesso di funzionarePare ci sia qualche problema per gli utenti PlayStation Plus che vogliono giocare in streaming i vecchi giochi PS3. Fra i vantaggi dell'abbonamento a PlayStation Plus Premium troviamo sicuramente quel ... msn.com PlayStation 3 diventa più potente grazie a una nuova mod x.com Il sogno di una console universale diventa realtà grazie a XNZ, youtuber e modder di Hong Kong, che ha unito PlayStation 5, Xbox Series X e Switch 2 in un’unica piattaforma funzionante. Il progetto, battezzato “Ningtendo PXbox 5”, permette di eseguire nativ - facebook.com facebook

