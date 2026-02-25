Mafiosamente | quando la cultura diventa l' arma più potente contro la criminalità organizzata

Rappresentanti delle Istituzioni alla libreria Mondadori della galleria Umberto I di Napoli per una conferenza sui fenomeni mafiosi Parto da un film, “La mafia uccide solo d’estate”, titolo che potrebbe considerarsi addirittura un auspicio, perché, quantomeno porrebbe un limite ad un fenomeno che limiti non ne ha. È proprio da questa riflessione che prende il via un incontro straordinario tenutosi ieri alla libreria Mondadori della Galleria Umberto I di Napoli, dove istituzioni, forze dell'ordine e sapere scientifico si sono riuniti attorno a un obiettivo comune — capire, spiegare e combattere il fenomeno mafioso. Al centro del dibattito c'era "Mafiosamente", il saggio del criminologo Raffaele Russo che ha già trovato spazio persino nelle aule del Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

