Equilibrio economico dei club Fip e Lega aprono un tavolo con la Commissione di Vigilanza

La Fip e la Lega Basket hanno deciso di aprire un tavolo di confronto con la Commissione di Vigilanza. L’obiettivo è mettere a punto regole più chiare per garantire la stabilità economica dei club. Si tratta di un passo importante per rafforzare il sistema e prevenire future crisi finanziarie nel mondo del basket italiano.

Il caso Trapani è stato il battesimo del fuoco per i nuovi equilibri del sistema basket dopo l'introduzione di un organismo esterno, la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, per rendere più efficienti i controlli sulla gestione dei conti dei club di cui in precedenza si occupava un organo interno, la Comtec. Le istituzioni del basket, la Federazione rappresentata da Maurizio Bertea e la Lega rappresentata da Francesco Riccò, hanno incontrato la Commissione, rappresentata da Mario Morelli, per aprire un tavolo di confronto mirato a "lavorare insieme sui futuri assetti regolatori", calibrandoli al meglio alla luce dei nuovi assetti.

