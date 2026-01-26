Commissione di Vigilanza insediata e avviata la programmazione

Oggi si è insediata ufficialmente la Commissione Speciale di Vigilanza, organismo incaricato di monitorare l’attuazione delle riforme e il corretto funzionamento dell’attività amministrativa regionale. La Commissione ha avviato i suoi lavori, svolgendo un ruolo centrale nel garantire trasparenza e responsabilità nell’amministrazione pubblica regionale.

Insediamento Commissione: avvio dei lavori della Commissione Speciale di Vigilanza. Si è insediata oggi la Commissione Speciale di Vigilanza, organismo centrale per il controllo sull'attuazione delle riforme e sul corretto funzionamento dell'attività amministrativa regionale. La seduta, presieduta da Riccardo Rosa, si è aperta con la presa d'atto della comunicazione del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali, aggiornata con nota del 13 gennaio 2026. Il Presidente Rosa ha dato lettura della nota del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, che ha augurato buon lavoro ai commissari e ha richiamato il ruolo istituzionale della Commissione, definito dall'articolo 34 del Regolamento interno.

