Non voglio essere l’amante di un uomo ancora sposato e nemmeno diventare principessa di un regno che non c’è | Adriana Abascal parla della fine della storia con Emanuele Filiberto
Adriana Abascal ha recentemente chiarito la fine della sua relazione con Emanuele Filiberto, sottolineando di non voler essere coinvolta come amante di un uomo ancora sposato. In un commento diretto e sobrio, ha espresso la propria posizione, rifiutando ruoli che non rispecchiano i propri valori. La sua dichiarazione evidenzia l’importanza della chiarezza e del rispetto nelle relazioni personali.
“Non voglio essere l’amante di un uomo che è ancora sposato”. Adriana Abascal fa chiarezza sulla fine della relazione con Emanuele Filiberto. In un’intervista esclusiva a Chi, la modella e imprenditrice messicana ha smentito le voci secondo le quali avrebbe lasciato il principe di Savoia perché vorrebbe sposarlo e diventare principessa. “ Non voglio diventare principessa. Non ho mai chiesto nulla. E poi principessa di un regno che non c’è. Io ho il mio lavoro di imprenditrice di scarpe di lusso a Parigi, un lavoro che amo e faccio da anni con passione” ha dichiarato. La decisione si basa anche sui valori con cui è cresciuta: “La mia educazione profondamente cattolica e i valori che mi ha tramandato mia madre mi impediscono di accettare una simile condizione “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
