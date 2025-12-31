Adriana Abascal ha recentemente chiarito la fine della sua relazione con Emanuele Filiberto, sottolineando di non voler essere coinvolta come amante di un uomo ancora sposato. In un commento diretto e sobrio, ha espresso la propria posizione, rifiutando ruoli che non rispecchiano i propri valori. La sua dichiarazione evidenzia l’importanza della chiarezza e del rispetto nelle relazioni personali.

“Non voglio essere l’amante di un uomo che è ancora sposato”. Adriana Abascal fa chiarezza sulla fine della relazione con Emanuele Filiberto. In un’intervista esclusiva a Chi, la modella e imprenditrice messicana ha smentito le voci secondo le quali avrebbe lasciato il principe di Savoia perché vorrebbe sposarlo e diventare principessa. “ Non voglio diventare principessa. Non ho mai chiesto nulla. E poi principessa di un regno che non c’è. Io ho il mio lavoro di imprenditrice di scarpe di lusso a Parigi, un lavoro che amo e faccio da anni con passione” ha dichiarato. La decisione si basa anche sui valori con cui è cresciuta: “La mia educazione profondamente cattolica e i valori che mi ha tramandato mia madre mi impediscono di accettare una simile condizione “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio essere l’amante di un uomo ancora sposato e nemmeno diventare principessa di un regno che non c’è”: Adriana Abascal parla della fine della storia con Emanuele Filiberto

