lascio la tonaca voglio diventare padre migliaia di sacerdoti intrattengono rapporti con donne e uomini

Don Giovanni Gatto, parroco di Tempera, ha deciso di lasciare la tonaca e diventare padre. A 51 anni, originario di Montebelluna, ha annunciato di voler cambiare vita e abbandonare il suo ruolo religioso. La sua scelta arriva in un momento in cui si parla molto di sacerdoti che intrattengono rapporti con donne e uomini, ma lui non ha mai nascosto le sue intenzioni. La notizia ha sorpreso la comunità, che ora si chiede cosa cambierà per la parrocchia.

Don Giovanni Gatto è il parroco della frazione aquilana di Tempera. Ha 51 anni ed è originario del comune di Montebelluna, in provincia di Treviso. Ordinato nel 2005, il prete ha vissuto in prima persona il terremoto dell’Aquila del 2009 e aveva denunciato le infiltrazioni del clan dei Casalesi negli appalti per la ricostruzione della chiesa. Dopo vent’anni di sacerdozio, Gatto ha deciso di togliersi l’abito per cominciare una vita “normale”. Così, ha scritto una lettera indirizzata a Papa Leone XIV per chiedere la dispensa dal ministero sacerdotale. La missiva, inviata anche all’ arcivescovo dell’Aquila, nasce da una lunga riflessione interiore e dal desiderio di cambiare radicalmente la propria esistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

