L' East Side riapre le porte la delibera del Comune di Manocalzati

Il Comune di Manocalzati ha deciso di riaprire l’East Side, storico locale degli anni ’90. La decisione deriva dal successo di un progetto di recupero e valorizzazione del sito, che ha coinvolto l’amministrazione comunale e alcuni investitori privati. L’obiettivo è riportare in vita il locale, simbolo di un’epoca passata, e attirare nuovi frequentatori. La riapertura è prevista per i prossimi mesi, con un evento di inaugurazione programmato.