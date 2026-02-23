L' East Side riapre le porte la delibera del Comune di Manocalzati
Il Comune di Manocalzati ha deciso di riaprire l’East Side, storico locale degli anni ’90. La decisione deriva dal successo di un progetto di recupero e valorizzazione del sito, che ha coinvolto l’amministrazione comunale e alcuni investitori privati. L’obiettivo è riportare in vita il locale, simbolo di un’epoca passata, e attirare nuovi frequentatori. La riapertura è prevista per i prossimi mesi, con un evento di inaugurazione programmato.
A trent'anni dai fasti degli anni '90, decennio in cui si è consacrata come la discoteca più iconica e celebre del Sud Italia, lo storico immobile dell'East Side si prepara a vivere una nuova, straordinaria era. La società MYTINIA S.r.l. è orgogliosa di annunciare l'imminente riapertura della struttura, che rinasce non solo come tempio del divertimento, ma come un vero e proprio polo polifunzionale d'eccellenza per tutto il territorio. Il progetto ha ricevuto il via libera ufficiale con la pubblicazione della Delibera di Consiglio Comunale N. 8 del 12 febbraio 2026. Questo storico traguardo è stato reso possibile grazie all'apertura, alla visione ed al supporto del Comune di Manocalzati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
VIDEO/ East Side: ritorno in grande stile per la storica discotecaLa discoteca East Side torna a riaprire le sue porte, segnando un importante ritorno nel panorama dell’intrattenimento campano.
Rinasce il Mito: l’East Side è pronto a scrivere una nuova storiaIl ripristino dell’East Side deriva dalla volontà di rilanciare un locale simbolo di divertimento nel Sud Italia, chiuso da anni per motivi di sicurezza.
