Kings League | Caesar ko choc un super Renault fa volare i Gear 7

Alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, i Caesar, campioni in carica della Kings Cup, hanno subito una sconfitta inattesa contro i Gear 7 nella prima partita del secondo Split della Kings League. La gara si è conclusa con un risultato sorprendente, lasciando i tifosi senza parole. Un super Renault ha mostrato una performance eccezionale, contribuendo alla vittoria dei Gear 7.

Milano, 6 marzo 2026 – Colpo di scena incredibile alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. I campioni in carica della Kings Cup, i Caesar cadono rovinosamente contro i Gear 7 nella prima partita del secondo Split della competizione. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Proprio nel corso del primo minuto, i Gear 7 passano in vantaggio con la rete del portiere Anane.