Kings League gli Stallions di Blur trovano il successo mettendo ko i Circus

Gli Stallions di Blur ottengono la prima vittoria stagionale nella Kings League battendo i Circus. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole agli Stallions, che sono riusciti a mettere a segno il risultato decisivo. La sfida si è svolta il 13 marzo 2026 e ha visto i giocatori di Blur prevalere sugli avversari dei Circus.

13 Marzo 2026 – Gli Stallions di Blur conquistano la prima vittoria stagionale in Kings League sconfiggendo i Circus. I ragazzi della squadra del creatore di contenuti hanno riscattato la sconfitta arrivata all'esordio contro le Zebras contro la squadra appoggiata nella competizione dall' Hellas Verona. Non si ripetono, invece, i ragazzi di GrenBaud dopo la sorprendente vittoria nel corso della scorsa settimana contro i BigBro. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, gli Stallions di Blur trovano il successo mettendo ko i Circus Articoli correlati Leggi anche: Kings League, le Zebras battono ai Shootout gli Stallions Kings League, debutto da favola dei Circus: ko i BigBro di Moscardelli e FlorenziBologna, 3 marzo 2026 – Inizio a sorpresa per la Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Contenuti utili per approfondire Kings League Temi più discussi: Kings League, pubblicato il calendario della prima giornata: gli orari dei match; Kings League Lottomatica.sport Italy: Seconda giornata dello Split 2; KINGS LEAGUE Il rigore doppio di Zingari e la lotteria dal dischetto: buona la prima per le Zebras; Zebras FC - Stallions | Highlights | Round 1 Streaming | DAZN IT. Kings League, gli Stallions di Blur trovano il successo mettendo ko i Circus13 Marzo 2026 – Gli Stallions di Blur conquistano la prima vittoria stagionale in Kings League sconfiggendo i Circus. I ragazzi della squadra del creatore di contenuti hanno riscattato la sconfitta ... sport.quotidiano.net KINGS LEAGUE Il rigore doppio di Zingari e la lotteria dal dischetto: buona la prima per le ZebrasCALCIO A 7 La squadra dei melegnanesi Campolunghi e del ds Pascali con l’ex bomber del Fanfulla e del Sant’Angelo batte gli Stallions di Blur alla prima giornata del torneo ... ilcittadino.it RT @acmilan: Buon compleanno, Spizzi! Enjoy your kings league career x.com | Kings League, Loiodice segna ma non basta: i Caesar ko 3-1 contro Alpak FC | I Caesar cadono ancora, arriva la seconda sconfitta consecutiva #MondoRossoBlù #MRB - facebook.com facebook