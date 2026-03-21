Milioni di utenti sui social media hanno visto questa settimana uno scambio tra Kim Kardashian e Michael B. Jordan che ha attirato molta attenzione. Si tratta di alcuni commenti e interazioni pubbliche che hanno alimentato le voci di una possibile relazione tra i due, causando discussioni online e facendo parlare di loro sui diversi canali digitali. La vicenda ha acceso l'interesse di molti appassionati di gossip e intrattenimento.

Milioni di utenti sui social media hanno visualizzato questa settimana quello che sembrava uno scambio esplosivo tra Kim Kardashian e Michael B. Jordan, avvenuto dopo la vittoria dell’attore agli Oscar 2025. Ma dietro gli screenshot virali si nasconde una storia completamente diversa. Le immagini che hanno fatto il giro di piattaforme come X, Facebook, Instagram e Threads mostravano un presunto commento di Kardashian sulla vittoria di Jordan come miglior attore per il film Sinners, dove interpreta due fratelli gemelli. Nel post, la star dei reality avrebbe scritto: “ Se lo merita. Ed è single? Lo chiedo per un’amica “. A rendere la storia ancora più virale era una presunta risposta piccata di Jordan: “ Sto bene così. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Kim Kardashian “corteggia” Michael B. Jordan e lui la gela? La verità dietro la faida che sta infiammando il web

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