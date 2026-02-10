Malinin è il Michael Jordan del pattinaggio E c' è un salto che al mondo sa fare solo lui

L’Olimpiade del pattinaggio inizia con un protagonista che nessuno può imitare: Malinin, considerato il Michael Jordan di questo sport. È l’unico al mondo in grado di eseguire un salto complesso come il quadruplo axel. La sua abilità sorprende gli appassionati e mette in mostra un talento unico. Franca Bianconi ci spiega come riesce a farlo, passo dopo passo.

I marziani, se mai arriveranno, atterreranno sulla Terra ruotando quattro volte su sé stessi. Ilia Malinin ha cominciato la sua Olimpiade a Milano-Cortina facendo peggio del giapponese Kagiyama nel programma libero della gara a squadre - è la prima sconfitta da novembre 2023 - ma è bene sapere che, su questo pianeta, uno come lui non è passato mai: è il primo essere umano di sempre a eseguire un quadruplo axel. Quattro rotazioni su sé stesso, mentre tutti si sono sempre fermati a tre. Partiamo dalle basi. L’axel è uno dei sei salti possibili nel pattinaggio, il più difficile perché è l’unico con stacco in avanti: il pattinatore non comincia il movimento di spalle ma a corpo in avanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

