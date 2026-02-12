La super influencer americana Kim Kardashian sfoggia una nuova frangia lunga e sfilata tra tendina e ciuffo A chi sta bene come copiarla

La star americana Kim Kardashian ha deciso di cambiare look proprio davanti alle telecamere del Super Bowl. Durante la partita, ha sfoggiato una nuova frangia lunga e sfilata, tra tendina e ciuffo, che ha catturato subito l’attenzione. La influencer ha scelto di usare questo semplice dettaglio per valorizzare il suo viso e rendere il suo sguardo più magnetico. Ora tanti si chiedono se questa frangia possa diventare il nuovo trend e come copiarla.

N on serve chissà quale colpo di scena: a volte basta una frangia per lasciare il segno. Kim Kardashian ha scelto la serata del Super Bowl come palcoscenico per lanciare le sue Super Bowl Bangs, hair look che valorizza e rende magnetico lo sguardo. Il tutto mentre la mega influencer e imprenditrice si gode la sua nuova love story con il pilota automobilistico Lewis Hamilton. Kim Kardashian sorprende Parigi con un nuovo cortissimo pixie cut X Super Bowl Bangs come Kim Kardashian: a chi dona questa frangia (e a chi no). I capelli raccolti uno chignon morbido e alto, la frangia lunga, aperta, tra tendina e ciuffo, con ciocche lasciate volutamente libere di accarezzare il viso, incorniciandolo con precisione quasi sartoriale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La super influencer americana Kim Kardashian sfoggia una nuova frangia lunga e sfilata tra tendina e ciuffo. A chi sta bene, come copiarla Approfondimenti su Kim Kardashian Super Bowl Il nuovo taglio di capelli di Skyler Eva: la figlia di Elisabetta Canalis sfoggia la frangia a tendina Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis, ha recentemente cambiato acconciatura con una frangia a tendina. Inizio 2026 con un revival anni '70: la socialite sfoggia un nuovo taglio capelli vaporoso, con volumi importanti e maxi frangia a tendina aperta sulla fronte All'inizio del 2026, la socialite Kourtney Kardashian presenta un nuovo taglio di capelli anni '70, caratterizzato da volumi importanti e una maxi frangia a tendina aperta sulla fronte. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Kim Kardashian Super Bowl Argomenti discussi: Come Bad Bunny è riuscito a portare Porto Rico al Super Bowl, con tanto di matrimonio sul palco; Domenica il Super Bowl in spagnolo, contro l’Ice; L’influencer Amanda Vance afferma di aver perso 1.000 follower su Instagram dopo aver saltato lo spettacolo del Tremendous Bowl di Unhealthy Bunny; Super Bowl nel weekend: Alice Campello vola negli Usa. “Napoli è un paradiso terrestre”: Kim Kardashian se ne innamora La bellezza di Napoli continua a conquistare anche oltre l’oceano. A raccontarlo è Kim Kardashian, che non nasconde il suo entusiasmo per la città. “Amo Napoli! Il cibo, la moda, tutto bellissim facebook Lewis Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl, debutto di coppia per le due star x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.