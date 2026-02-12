La super influencer americana Kim Kardashian sfoggia una nuova frangia lunga e sfilata tra tendina e ciuffo A chi sta bene come copiarla

La star americana Kim Kardashian ha deciso di cambiare look proprio davanti alle telecamere del Super Bowl. Durante la partita, ha sfoggiato una nuova frangia lunga e sfilata, tra tendina e ciuffo, che ha catturato subito l’attenzione. La influencer ha scelto di usare questo semplice dettaglio per valorizzare il suo viso e rendere il suo sguardo più magnetico. Ora tanti si chiedono se questa frangia possa diventare il nuovo trend e come copiarla.

N on serve chissà quale colpo di scena: a volte basta una frangia per lasciare il segno. Kim Kardashian ha scelto la serata del Super Bowl come palcoscenico per lanciare le sue Super Bowl Bangs, hair look che valorizza e rende magnetico lo sguardo. Il tutto mentre la mega influencer e imprenditrice si gode la sua nuova love story con il pilota automobilistico Lewis Hamilton. Kim Kardashian sorprende Parigi con un nuovo cortissimo pixie cut X Super Bowl Bangs come Kim Kardashian: a chi dona questa frangia (e a chi no). I capelli raccolti uno chignon morbido e alto, la frangia lunga, aperta, tra tendina e ciuffo, con ciocche lasciate volutamente libere di accarezzare il viso, incorniciandolo con precisione quasi sartoriale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

