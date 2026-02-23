dal caso cucchi alla uno bianca quando la divisa finisce sotto accusa

" Un oltraggio ai colleghi in divisa ". Con queste parole il ministro Matteo Salvini è intervenuto sul caso della sparatoria di Rogoredo, per il quale l’agente Carmelo Cinturrino è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri. Una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica e che riaccende un tema delicato: cosa accade quando a finire sotto inchiesta è chi indossa la divisa dello Stato? Una domanda importante perché se a sbagliare è un pubblico ufficiale, la frattura riguarda la credibilità stessa delle istituzioni. Anche perché non è la prima volta che un caso giudiziario coinvolge appartenenti alle forze dell’ordine sollevando interrogativi profondi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il caso finisce in Senato. Ilaria Cucchi ai residenti: "Non vi lasceremo soli"Ilaria Cucchi ha annunciato che il caso di suo fratello, Stefano, arriverà in Senato a causa delle lunghe lentezze nelle indagini.

“Ma cosa fa?”. Scontro totale alla Camera, Salvini finisce sotto accusa: cosa succedeIl dibattito alla Camera è esploso in un confronto acceso, rivelando tensioni profonde tra maggioranza e opposizioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Best of Appunti: Il problema con la polizia - Appunti; Il caso del Grattacielo di Ferrara diventa nazionale con un’interrogazione parlamentare; Migrante ucciso alla stazione di Verona: Ilaria Cucchi posta un video-shock. Il legale dell'agente Polfer indagato: 'Falsità'; Ilaria Cucchi posta video-choc su uccisione migrante a Verona.

Migrante ucciso alla stazione di Verona: Ilaria Cucchi posta un video-shock. Il legale dell'agente Polfer indagato: FalsitàIl legale dell'agente Polfer che ha sparato a Moussa Diarra: Gravi inesattezze, La procura ha chiesto l'archiviazione ma la famiglia si oppone ... tg.la7.it

Caso Cucchi. Chersevani (Fnomceo): Soddisfatti per assoluzione medici del PertiniMa la presidente della Federazione nel comunicare la propria vicinanza come medico e persona alla famiglia Cucchi critica anche i media: Chiedo solo una informazione corretta, priva di giudizi ... quotidianosanita.it

Telearena. . Mentre si attende l'archiviazione definitiva del caso di Moussa Diarra, la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi, posta su facebook gli ultimi istanti di vita del maliano ucciso in stazione un anno e mezzo fa. - facebook.com facebook