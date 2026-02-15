Mulazzo tre punti contro il fanalino di coda del torneo Migliarino Vecchiano 3-0

Il Mulazzo ha battuto il Migliarino Vecchiano 3-0 durante la partita di domenica 15 febbraio 2026, facendo un passo importante nella lotta per la salvezza in Prima Categoria. La squadra di casa ha dominato fin dall'inizio, sfruttando un gol nei primi minuti che ha messo subito in discesa il risultato. Il Migliarino Vecchiano, ultimo in classifica, ha cercato di reagire, ma non è riuscito a mettere in difficoltà la difesa del Mulazzo. La vittoria è arrivata grazie a un'ottima prestazione collettiva e a un episodio decisivo che ha indirizzato la gara.

Mulazzo batte il Migliarino Vecchiano 3-0: la corsa salvezza in Prima Categoria si fa intensa. Il Mulazzo ha ottenuto una convincente vittoria in casa contro il Migliarino Vecchiano, imponendosi per 3-0 nel match di domenica 15 febbraio 2026. Un successo che proietta la squadra lunigiana in una posizione più sicura in classifica, mentre il Migliarino Vecchiano resta ancorato all'ultimo posto, aggravando le preoccupazioni per la sua permanenza nel campionato di Prima Categoria. La partita: dominio del Mulazzo e gol nel primo tempo. La partita, disputata al campo "Calani" di Groppoli di Mulazzo, ha visto i padroni di casa prendere subito il controllo del gioco.