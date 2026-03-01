Casertana pomeriggio da incubo | il fanalino di coda Siracusa vince 4-0

La Casertana ha affrontato un pomeriggio difficile sul campo del Siracusa, che si è imposto con un risultato di 4-0. La squadra ospite, attualmente ultima in classifica, ha dominato l'incontro, portando a casa una vittoria netta. I tifosi presenti hanno assistito a una partita senza sussulti, con la Casertana incapace di reagire alle difficoltà incontrate sul terreno di gioco.

Pomeriggio da incubo per la Casertana sul campo del fanalino di coda Siracusa. Falchetti sommersi sotto una valanga di quattro reti in un match giocato in maniera pessima dai ragazzi di mister Coppitelli. Parte a razzo la compagine siciliana con De Lucia chiamato in causa in almeno tre circostanze mentre sul fronte opposto da registrare solo una girata di Casarotto terminata alta. Siracusa in vantaggio al 40' con Limonelli bravo a sfruttare un brutto errore di Martino e poco dopo la palla dell'immediato 2-0 capita sui piedi di Arditi che sbaglia di un soffio. Reazione della Casertana nella ripresa? Neanche a dirlo perché al netto del calcio di rigore concesso ai campani e poi tolto dopo la revisione al monitor, i Falchetti producono soprattutto uno sterile possesso palla subendo il 2-0 al 66' ancora con Limonelli.