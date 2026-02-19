Juventus emergenza difesa | 14 reti subite nelle ultime 5 partite

La Juventus ha subito 14 gol nelle ultime cinque gare, un dato che preoccupa la difesa di Luciano Spalletti. La squadra fatica a mantenere la porta inviolata, con errori evidenti in fase difensiva. Nelle ultime partite, il reparto arretrato ha mostrato difficoltà nel contrastare gli attacchi avversari, spesso concedendo occasioni pericolose. La situazione richiede interventi immediati per migliorare la solidità difensiva e limitare le reti subite. La prossima sfida sarà decisiva per valutare i passi avanti della squadra.