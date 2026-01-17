Juventus Next Gen ha ottenuto quattro vittorie consecutive nelle ultime partite, confermando un ottimo stato di forma. Questa serie positiva ha permesso ai bianconeri di rafforzare la posizione in classifica, avvicinandosi alla zona playoff. La squadra continua a mostrare miglioramenti e impegno, elementi fondamentali per mantenere e migliorare il proprio standing nel campionato.

Juventus Next Gen, è filotto! Trend da urlo nelle ultime partite. E la classifica dice. I bianconeri consolidano il piazzamento in zona playoff. La Juventus Next Gen non si ferma più e apre il suo 2026 con un ritmo da schiacciasassi. Nel match disputato oggi pomeriggio allo stadio Moccagatta, i bianconeri hanno superato l’ Ascoli per 1-0, centrando la terza vittoria consecutiva in questo inizio d’anno e confermando un momento di forma straordinario. Guerra decide il big match. A risolvere una sfida tesa e complicata, giocata sul filo dell’equilibrio, è stato ancora una volta il capitano e uomo record Simone Guerra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, è filotto! Trend da urlo nelle ultime partite. E la classifica dice…

Leggi anche: Calhanoglu Inter, numeri da urlo per il centrocampista nerazzurro: 5 gol in 8 partite e vetta della classifica marcatori

Leggi anche: Vis Pesaro Juventus Next Gen 1-0: Primasso stende i bianconeri nel monday night, sesto ko nelle ultime sette per Brambilla

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mercato Juve bagarre per Pedro Felipe | si inserisce un altro club di Serie A è duello col Verona!; Juventus Women è ufficiale l’arrivo di Allison Perry | la giocatrice firma fino al 2028 Il comunicato del club; Calciomercato Juventus | Verona sulle tracce di Pedro Felipe qual è l’idea del difensore riguardo al suo futuro Rivelazione; Turicchia lascia la Juventus il trasferimento alla Virtus Entella ora è ufficiale | il comunicato.

Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C ... msn.com