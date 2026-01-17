Juventus Next Gen è filotto! Trend da urlo nelle ultime partite E la classifica dice…
Juventus Next Gen ha ottenuto quattro vittorie consecutive nelle ultime partite, confermando un ottimo stato di forma. Questa serie positiva ha permesso ai bianconeri di rafforzare la posizione in classifica, avvicinandosi alla zona playoff. La squadra continua a mostrare miglioramenti e impegno, elementi fondamentali per mantenere e migliorare il proprio standing nel campionato.
Juventus Next Gen, è filotto! Trend da urlo nelle ultime partite. E la classifica dice. I bianconeri consolidano il piazzamento in zona playoff. La Juventus Next Gen non si ferma più e apre il suo 2026 con un ritmo da schiacciasassi. Nel match disputato oggi pomeriggio allo stadio Moccagatta, i bianconeri hanno superato l’ Ascoli per 1-0, centrando la terza vittoria consecutiva in questo inizio d’anno e confermando un momento di forma straordinario. Guerra decide il big match. A risolvere una sfida tesa e complicata, giocata sul filo dell’equilibrio, è stato ancora una volta il capitano e uomo record Simone Guerra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
