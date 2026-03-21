Juventus Sassuolo streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Alle ore 20,45 di oggi, sabato 21 marzo 2026, Juventus e Sassuolo si affrontano all’Allianz Stadium di Torino nella 30esima giornata della Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in streaming e in diretta tv, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire l’incontro dal vivo. La sfida vede le due squadre pronte a scendere in campo con le formazioni ufficiali.

Juventus Sassuolo streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS SASSUOLO STREAMING TV – Oggi, sabato 21 marzo 2026, alle ore 20,45 Juventus e Sassuolo scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 30esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Sassuolo in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Sassuolo sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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