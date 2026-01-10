Roma Sassuolo streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Per seguire Roma-Sassuolo in streaming e in diretta TV, ecco le informazioni principali. La partita si giocherà oggi, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma, valida per la 20ª giornata di Serie A. Di seguito, le modalità di visione e le probabili formazioni.

Roma Sassuolo streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. ROMA SASSUOLO STREAMING TV – Oggi, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18 Roma e Sassuolo scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 20esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Sassuolo in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Roma e Sassuolo sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

