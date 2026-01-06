Sassuolo Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Ecco le informazioni per seguire in diretta Sassuolo Juventus, partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. L'incontro si svolgerà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Di seguito, dettagli su streaming, diretta TV e le probabili formazioni per seguire l’evento in modo chiaro e preciso.

Sassuolo Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. SASSUOLO JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 20,45 Sassuolo e Juventus scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Sassuolo Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Sassuolo e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. 🔗 Leggi su Tpi.it

