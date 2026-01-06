Sassuolo Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A
Ecco le informazioni per seguire in diretta Sassuolo Juventus, partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. L'incontro si svolgerà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Di seguito, dettagli su streaming, diretta TV e le probabili formazioni per seguire l’evento in modo chiaro e preciso.
Sassuolo Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. SASSUOLO JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 20,45 Sassuolo e Juventus scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Sassuolo Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Sassuolo e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo - Juventus in Diretta Streaming | IT; Sassuolo-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Serie A | Dove vedere Sassuolo-Juventus.
Sassuolo – Juventus LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 19° Giornata - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 19° Giornata Serie A, Martedì 6 Gennaio ore 20:45. stadiosport.it
Sassuolo-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Juventus, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn ... tuttosport.com
Sassuolo-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Sassuolo- sport.virgilio.it
Juventini in viaggio, partiti da Frosinone, diretti a Reggio Emilia per Sassuolo - JUVE 6/01/2026 #appartenenza #JuventusFC #sassuolo #SerieA - facebook.com facebook
#Calcio #SerieA Calendario festivo da ottovolante con la sfida a distanza tra #Roma e Juventus per il quarto posto. Alle 15 Pisa-Como, alle 18 Lecce-Roma e alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Giallorossi in campo falcidiati dalle assenze. Manuel Codignoni @sh x.com
