Juventus-Como le formazioni ufficiali | Spalletti punta su Openda Fabregas sceglie Douvikas
La Juventus e il Como scendono in campo alle 15 all’Allianz Stadium per la 26ª giornata di campionato. Spalletti ha deciso di affidarsi a Openda in attacco, puntando sulla sua velocità per sorprendere la difesa avversaria. Fabregas invece opta per Douvikas, preferendolo a un’altra punta per rafforzare il reparto offensivo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, con i giocatori pronti a scendere in campo.
Juventus e Como si affrontano all'Allianz Stadium per la 26ª giornata di Serie A. Spalletti, alla ricerca di un riscatto dopo il doppio ko tra campionato e Champions League, conferma Di Gregorio in porta e punta in difesa su Gatti, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo spazio a Locatelli e Thuram, affiancati sulle fasce laterali da McKennie e Cambiaso. Il riferimento offensivo sarà Openda, supportato alle spalle da Miretti e Yildiz. Fabregas risponde con Butez tra i pali e Smolcic, Kempf, Ramon e Valle in difesa. In mediana agiranno a Perrone e Caqueret, mentre sulla trequarti ci saranno Vojvoda, Da Cunha e Baturina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Formazioni ufficiali Juventus Como: le scelte di Spalletti e FabregasLuciano Spalletti e Cesc Fabregas hanno scelto le formazioni ufficiali per la partita tra Juventus e Como della 26ª giornata di Serie A 202526.
