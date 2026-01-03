Juventus Next Gen Carpi 1-0 LIVE | Puczka porta avanti i bianconeri!

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Next Gen e Carpi, valida per la 20ª giornata di Serie C 2025/26. Qui troverai aggiornamenti sul risultato, la sintesi degli eventi e le principali decisioni arbitrali, per un quadro completo dell’incontro tra le due squadre.

Juventus Next Gen Carpi LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen affronta quest’oggi il Carpi per la sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Juventus Next Gen Carpi 1-0: sintesi e moviola. 28? Confermato il gol – Dopo circa quattro minuti di review viene confermato il gol di Puckza 24? JUVE IN VANTAGGIO – Puczka sblocca il match spedendo in porta un pallone vacante in area di rigore! 21? Ammonito Rossini – Primo cartellino giallo di questa partita 16? Conclusione Tcheuna – Ripartenza veloce del carpi, Tcheuna non finalizza a dovere da posizione comunque abbastanza defilata 11? Tiro Turicchia – Ci prova con una conclusione violenta, palla deviata in calcio d’angolo 7? Fase di studio – Pochi spazi e manovra molto bloccata fin qui da parte delle due squadre 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida! Migliore in campo Juve: Puczka PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

