Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3 LIVE | Paganini cala il tris dormita bianconera

Nella partita tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, si è conclusa con un risultato di 1-3. Paganini ha segnato tre gol, contribuendo alla vittoria degli ospiti. La gara si è svolta durante la 31ª giornata di Serie C 202526, con la squadra di casa che ha subito una sconfitta dopo un inizio difficile. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviole, cronaca e tabellino.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen è tornata a vincere nel turno infrasettimanale contro il Pontedera e ora a caccia di continuità per blindare la zona playoff nel match casalingo con la Vis Pesaro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2: sintesi e moviola. 74? Occasione Savio, poi entra Anghelè – Calcio d'angolo profondo, Licina la riscodella in mezzo: Savio calcia forte in area piccola ma manda sopra la traversa. 73? Tiro Licina – Si crea lui l'azione e la possibilità di far gol: tentativo potente respinto in angolo dalla difesa della Vis Pesaro. I ragazzi di Brambilla la riaprono. Licina viene steso in area e il solito Puczka non sbaglia dagli 11 metri Juventus Next Gen - Vis Pesaro 1-2