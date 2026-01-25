Arezzo Juventus Next Gen 1-0 LIVE | Tavernelli manda i bianconeri sotto INTERVALLO

Segui in tempo reale il match tra Arezzo e Juventus Next Gen, valido per la 23ª giornata di Serie C 202526. Di seguito troverai sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del confronto, che si è concluso con la vittoria dell'Arezzo per 1-0 grazie a Tavernelli. Un'occasione per aggiornarti sull'andamento della partita e sui principali momenti del match.

di Marco Baridon Arezzo Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha iniziato nel migliore dei modi il suo 2026, vincendo tutte e tre le partite del nuovo anno. Ora i bianconeri, reduci da un filotto di 8 risultati utili consecutivi, affrontano la capolista Arezzo in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arezzo Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 41? Ammonito Guccione – Entrata in ritardo su Anghelè, primo giallo per l'Arezzo. 36? Colpo di testa Chiosa – Corner dalla sinistra, di testa impatta Chiosa ma trova i guantoni di un attento Simone Scaglia.

