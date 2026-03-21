Juventus Next Gen Gubbio 0-1 LIVE | inizia la ripresa dentro Cerri e Oboavwoduo

La Juventus Next Gen affronta il Gubbio nella 33ª giornata di Serie C 202526. Al termine del primo tempo il punteggio è fermo sullo 0-1. All’inizio della ripresa entrano in campo Cerri e Oboavwoduo. La partita si sta svolgendo allo stadio, con le due squadre impegnate a cercare di cambiare il risultato. La cronaca viene aggiornata in tempo reale.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ospita il Gubbio nella 33ª giornata di Serie C. I bianconeri – reduci dal pareggio contro il Forlì – vogliono tornare a vincere. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Gubbio 0-1: sintesi e moviola. 46? Cambi per Juve e Gubbio – Per i bianconeri dentro Oboavwoduo e Cerri per Cudrig e Gunduz. Per il Gubbio Baroncelli sostituisce Signorini. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45’+1? Occasione Guerra – Cudrig al cross basso in area, Guerra si avventa sul pallone e anticipa l’uscita di Bagnolini ma viene chiuso benissimo in spaccata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Gubbio 0-1 LIVE: inizia la ripresa, dentro Cerri e Oboavwoduo Articoli correlati Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE: inizia la ripresa, dentro Oboavwoduo e Gunduzdi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE: inizia la ripresadi Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Ascoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Next Gen Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio; Gubbio, c’è Juventus Next Gen. L’obiettivo è dimenticare Ascoli; Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio: data, orario e diretta; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Gubbio. Juventus Next Gen-Gubbio 0-1, la sblocca La Mantia. Fine primo tempo45'+1 - Finisce il primo tempo. La Juve Next Gen va negli spogliatoi sotto 0-1 contro un Gubbio che è riuscito anche a legittimare il vantaggio con un altro paio di ottime ... tuttojuve.com Juventus Next Gen-Gubbio, rompere l'equilibrio. Le formazioni ufficialiDopo 3 pareggi in altrettanti incontri Juventus Next Gen e Gubbio cercano di rompere questo equilibrio nella sfida valevole per la 33esima giornata allo stadio Giuseppe Moccagatta ... tuttoc.com #JuventusNextGen #Gubbio LIVE Segui qui il match x.com Juventus Next Gen Gubbio LIVE Segui qui il match facebook